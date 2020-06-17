Россиянам назвали продукты для восстановления здоровья после пневмонии

17 июня 2020     7
Россиянам назвали продукты для восстановления здоровья после пневмонии

Для восстановления здоровья после перенесенной пневмонии рекомендуется есть продукты, укрепляющие иммунитет. Их в разговоре с РИА Новости назвала кардиолог и терапевт Светлана Зубаилова.

По ее словам, ослабленному организму требуются белок, витамины и микроэлементы, поскольку они играют важную роль в клеточном обмене. При этом от острых приправ лучше отказаться, чтобы желудочно-кишечный тракт смог нормализовать работу после антибиотиков.

Главным компонентом восстановительной диеты должно стать нежирное мясо с низким содержанием холестерина: курица, кролик, говядина, постная баранина. Для крепкой эндокринной системы Зубаилова посоветовала есть богатые йодом морепродукты и морскую рыбу. Она отметила, что содержащиеся в рыбе витамины А и Е, ненасыщенные Омега-3 и Омега-6 жирные кислоты важны для иммунитета и регенерационных процессов.

Среди полезных блюд для желудка и кишечника врач выделила супы, в первую очередь, овощные. Ускорению перистальтики способствуют гречка, геркулес, пшеничная и ячневая каши, непропаренный рис. Зелень, фрукты и овощи она также назвала ценными продуктами.

Ранее врач-диетолог поликлиники номер 1 управделами президента Вера Шарошкина отметила пользу простокваши, чайного гриба, зелени и печени трески во время эпидемии.

Источник: Лента.Ру

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