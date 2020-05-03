Россиянам назвали условие для снятия ограничений с 12 мая

В Роспотребнадзоре назвали необходимое условие для снятия ряда ограничений, введенных в России в рамках борьбы с коронавирусом, с 12 мая. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявила глава ведомства Анна Попова в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», при снятии ограничений будет учитываться эпидемическая ситуация. По ее словам, в случае, если россияне не будут нарушать режим самоизоляции в майские праздники, с 12 мая ряд ограничений может быть снят.

«Но сегодня это только надежда», — отметила Попова.

В то же время она допустила, что если в российских городах в ближайшие дни будут фиксироваться массовые нарушения режима самолизоляции, после 12 мая ограничения могут ужесточить. Так, по словам Поповой, действующий режим, могут продлить до июня.

Ранее с инициативой ужесточения карантинных мер в России выступил главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов. Он также призвал повысить степень ответственности за нарушение установленных в стране требований.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в России превысило 134 тысячи. Случаи инфицирования выявлены в 85 регионах страны. С начала эпидемии в России 1280 человек умерли, 16 639 человек выздоровели.

//нет времени на отдых. Пирогова V3 .oscar-link { display: block; width: 100%; height: 0; padding-bottom: 84.375%; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; background-image: url("https://icdn.lenta.ru/images/2020/05/01/15/20200501151310511/original_33e835dae92721d118b2e5c49c1ca4fb.jpeg"); } @media screen and (min-width: 769px) { .oscar-link { padding-bottom: 43.55%; background-image: url("https://icdn.lenta.ru/images/2020/05/01/15/20200501151354209/original_7d90344b0f8df3f0e6f01c961e09b04b.jpg"); } }

Источник: Лента.Ру