Россиянам назвали условие для снятия ограничений с 12 мая

3 мая 2020     15
Россиянам назвали условие для снятия ограничений с 12 мая

В Роспотребнадзоре назвали необходимое условие для снятия ряда ограничений, введенных в России в рамках борьбы с коронавирусом, с 12 мая. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявила глава ведомства Анна Попова в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», при снятии ограничений будет учитываться эпидемическая ситуация. По ее словам, в случае, если россияне не будут нарушать режим самоизоляции в майские праздники, с 12 мая ряд ограничений может быть снят.

«Но сегодня это только надежда», — отметила Попова.

В то же время она допустила, что если в российских городах в ближайшие дни будут фиксироваться массовые нарушения режима самолизоляции, после 12 мая ограничения могут ужесточить. Так, по словам Поповой, действующий режим, могут продлить до июня.

Ранее с инициативой ужесточения карантинных мер в России выступил главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов. Он также призвал повысить степень ответственности за нарушение установленных в стране требований.

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в России превысило 134 тысячи. Случаи инфицирования выявлены в 85 регионах страны. С начала эпидемии в России 1280 человек умерли, 16 639 человек выздоровели.

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Источник: Лента.Ру

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