Россиянам назвали влияющий на тяжесть коронавирусной инфекции фактор

На тяжесть течения болезни при коронавирусной инфекции влияет такой фактор, как количество попавших в организм человека клеток вирусов. Об этом рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова в интервью «Ленте.ру».
«Условно говоря: вы пошли в магазин, потрогали прилавок, потом провели рукой по носу, губам — заразились. Но скорее всего количество вирусов, которые перенеслись на вас в этом случае — небольшое. Пока они “разгонятся” в организме до заметного состояния, (…) организм может успеть развернуть иммунный ответ», — сказала профессор.
Баранова отметила, что это единственный «более-менее научно доказанный фактор». По ее словам, при высокой вирусной нагрузке заболевание может протекать тяжело, как у офтальмолога Ли Вэньлян. Он первым рассказал миру об опасности нового патогена. «Рассказывал, что почувствовал это внезапно — шел по коридору больницы и понял, что у него конъюнктивит, сильно чесались глаза. (…) Вероятно, он подхватил огромное количество вируса. Это привело к стремительному развитию болезни и смерти», — предположила профессор.
В этой связи Баранова отметила, что медработники больше других рискуют получить высокую дозу клеток вирусов. «Если у вас дома находится больной, также достаточно трудно, даже при соблюдении всех санитарных правил, избежать заражения», — сказала она.
Всего в России, по последним данным, зарегистрировано более 21 тысячи случаев заражения коронавирусом. 13 тысяч зараженных находятся в Москве. 1694 человек выздоровели, 170 пациентов с коронавирусом умерли.
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
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Источник: Лента.Ру