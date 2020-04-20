Россиянам объяснили причину аномальных холодов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил причину аномальных холодов, которые ожидаются в ближайшую неделю на европейской части России. Его слова передает РИА Новости.

По словам синоптика, температура воздуха будет ниже нормы из-за антициклона, центр которого находится над Скандинавией. По его восточной периферии будет перемещаться холодная воздушная масса. Особенно ощутимо похолодание будет в Ростовской области и Краснодарском крае. Вильфанд отметил, что холодная погода продержится около четырех-пяти дней, после чего начнет возвращаться к норме.

При этом на азиатской части страны наоборот ожидается аномальное потепление. Его причиной станет мощный вынос тепла на восточной периферии циклона, центр которого находится над севером Западной Сибири. Также поток очень теплого воздуха придет из Китая, Монголии и Средней Азии.

«Обычно на азиатской части в это время холоднее, чем в умеренных и южных широтах, на три-четыре градуса, но в этом году совсем другая ситуация», — подытожил метеоролог.

В апреле Вильфанд уже прогнозировал похолодание на юге европейской части России. До этого он заявлял, что теплая погода окончательно установится в умеренных широтах Центральной России не раньше середины апреля.

Источник: Лента.Ру