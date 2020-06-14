Россиянам пообещали новую «волну тепла»

14 июня 2020     10
Россиянам пообещали новую «волну тепла»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал россиянам новую «волну тепла». Об этом пишет РИА Новости.

По словам синоптика, в европейской части России до пятницы, 19 июня, продлится жаркая и малооблачная погода без осадков.

В понедельник, 15 июня, температура воздуха составит 23-25 градусов тепла, а во вторник — 25-30 градусов. «Антициклональная погода, солнце будет сильно пригревать, поток теплых воздушных масс с юга. Мы переходим в режим жаркой погоды», — отметил Вильфанд. Он добавил, что на европейской территории страны температура воздуха ожидается выше нормы на 4-5 градусов.

Ранее Вильфанд предупредил россиян о переменчивой погоде летом 2020 года. Он отметил, что жаркие и сухие дни будут чередоваться с холодными и дождливыми. По его словам, это происходит из-за перемещения воздушных масс, но не с запада на восток, а с юга на север и обратно.

Источник: Лента.Ру

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