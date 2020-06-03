Россиянам предрекли июльскую погоду

3 июня 2020     31
Россиянам предрекли июльскую погоду

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предрек россиянам июльское тепло. По его словам, жители европейской части страны почувствуют изменения уже в воскресенье, 7 июня, передает РИА Новости.

«Нынешняя неделя — пример неоднородности процессов, о которых мы предупреждали. В понедельник мы жили в апреле по климатическим характеристикам. А в связи с тем, что послезавтра температурный фон повысится, мы окажемся в июне, а в конце недели потеплеет настолько, что температура будет свойственна второй половине июля», — пояснил синоптик. Он назвал такие температурные скачки путешествием по климату.

Всю следующую неделю будет держаться июльское тепло, заверил Вильфанд, добавив, что прогнозируемые дожди будут «летними: интенсивными, кратковременными, после которых появляется солнце».

Потепление связано с поступлением теплых воздушных масс с востока, юго-востока и юга. 7 июня воздух в центре европейской части России прогреется до 23-25 градусов, а на юге потеплеет до 31 градуса, заключил он.

2 июля Вильфанд пообещал москвичам, что летнее тепло вернется в Москву в четверг, 4 июня. «Прохладная дождливая погода длится с 16-17 мая и кажется нескончаемой. Но хочу обрадовать жителей Москвы и центра европейской территории России: осталось день простоять и ночь продержаться. В четверг во второй половине дня начнутся изменения», — сказал синоптик.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Сообщения Трампа о протестах в США посчитали оскорбительными
Сообщения Трампа о протестах в США посчитали оскорбительными

Глава американской компании Facebook Марк Цукерберг посчитал многие сообщения президента США Дональда Трампа в одноименной социальной сети оскорбительными. Об этом …


Россиянам предрекли июльскую погоду
Россиянам предрекли июльскую погоду

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предрек россиянам июльское тепло. По его словам, жители европейской части страны почувствуют изменения уже в …


В Британии заявили о перехвате российского самолета
В Британии заявили о перехвате российского самолета

Военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании подняли свои истребители Typhoon для перехвата российского самолета Ил-20 в небе над Балтийским морем. Об этом …


Эксперты рассказали о находящихся под угрозой сокращения работниках
Эксперты рассказали о находящихся под угрозой сокращения работниках

Попасть под сокращения в первую очередь рискуют работники сферы услуг (гостиничного хозяйства, розничной торговли) и все офисные сотрудники, сказала «Известиям» …


Владелец русского ресторана в США рассказал о праве на защиту от мародеров
Владелец русского ресторана в США рассказал о праве на защиту от мародеров

Владелец русского ресторана Pushkin в американском Сан-Диего Айк Газарян, который с оружием в руках охранял заведение во время беспорядков в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты