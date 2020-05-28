Россиянам раскрыли способ восстановить физическую форму после самоизоляции

Россиянам раскрыли способ восстановить физическую форму после длительного отсутствия нагрузки из-за режима самоизоляции. Им в интервью радиостанции Sputnik поделился заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин.

По словам специалиста, основная проблема, с которой столкнутся граждане, — это «рухнувший» мышечный корсет, который поддерживает позвоночник и суставы. Он призвал резко не возвращаться к физическим нагрузкам, включая работу на участках и занятия ремонтом. «Если резко вернуться к тем нагрузкам, которые были раньше, это будет мощный травматический фактор и придется посетить врача», — предупредил Кабычкин.

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Наиболее безопасным способом восстановления физической формы мануальный терапевт назвал постепенное увеличение нагрузки, порекомендовав начинать с ходьбы, дыхательных движений и упражнений. «Ходьбы должна быть не меньше 10 километров в день или хотя бы 10 тысяч шагов, то есть 7 километров. Постепенно надо давать и мышечные нагрузки. Желательно, чтобы это были подтягивания на перекладине, брусья, отжимания от пола или лавочки», — объяснил он.

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня. В то же время столичный градоначальник объявил о втором этапе смягчения ограничений. Так, москвичам позволят гулять, заниматься спортом при условии соблюдения перчаточного и масочного режима. Помимо этого откроются парки, автомобильные салоны, непродовольственные магазины, а также ряд точек по оказанию услуг. Остается запрет на работу парикмахерских, ресторанов, фитнес-клубов, театров и музеев.

За последние сутки в России выявлено 8338 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Всего в стране коронавирус был подтвержден у 370 680 человек.

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Источник: Лента.Ру