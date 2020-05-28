Россиянам раскрыли способ восстановить физическую форму после самоизоляции

28 мая 2020     6
Россиянам раскрыли способ восстановить физическую форму после самоизоляции

Россиянам раскрыли способ восстановить физическую форму после длительного отсутствия нагрузки из-за режима самоизоляции. Им в интервью радиостанции Sputnik поделился заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин.

По словам специалиста, основная проблема, с которой столкнутся граждане, — это «рухнувший» мышечный корсет, который поддерживает позвоночник и суставы. Он призвал резко не возвращаться к физическим нагрузкам, включая работу на участках и занятия ремонтом. «Если резко вернуться к тем нагрузкам, которые были раньше, это будет мощный травматический фактор и придется посетить врача», — предупредил Кабычкин.

Материалы по теме

00:01 — 17 апреля

Наиболее безопасным способом восстановления физической формы мануальный терапевт назвал постепенное увеличение нагрузки, порекомендовав начинать с ходьбы, дыхательных движений и упражнений. «Ходьбы должна быть не меньше 10 километров в день или хотя бы 10 тысяч шагов, то есть 7 километров. Постепенно надо давать и мышечные нагрузки. Желательно, чтобы это были подтягивания на перекладине, брусья, отжимания от пола или лавочки», — объяснил он.

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня. В то же время столичный градоначальник объявил о втором этапе смягчения ограничений. Так, москвичам позволят гулять, заниматься спортом при условии соблюдения перчаточного и масочного режима. Помимо этого откроются парки, автомобильные салоны, непродовольственные магазины, а также ряд точек по оказанию услуг. Остается запрет на работу парикмахерских, ресторанов, фитнес-клубов, театров и музеев.

За последние сутки в России выявлено 8338 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Всего в стране коронавирус был подтвержден у 370 680 человек.

Как коронавирус изменит жизнь на Земле
Что будет с экономикой и обществом после победы над смертельным вирусом

.covid { display: block; position: relative; width: 100%; max-width: 620px; margin: 20px auto; padding: 13px 15px 17px; box-sizing: border-box; background-color: #fff; border: 1px solid #eaeaea; border-radius: 6px; text-decoration: none; } .covid__arrow { position: absolute; width: 17px; height: 1px; bottom: 22px; right: 15px; background: #292929; } .covid__arrow:before, .covid__arrow:after { display: block; position: absolute; content: ''; top: -2px; right: -1px; width: 6px; height: 1px; background: #292929; -webkit-transition: 0.2s background ease-in; transition: 0.2s background ease-in; } .covid__arrow:before { top: -2px; -webkit-transform: rotate(45deg); transform: rotate(45deg); } .covid__arrow:after { top: 2px; -webkit-transform: rotate(-45deg); transform: rotate(-45deg); } .covid__title { margin-bottom: 4px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: bold; font-size: 16px; line-height: 22px; color: #c33; } .covid__subtitle { max-width: 80%; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; color: #292929; } .covid:hover .covid__arrow { background: #c33; } .covid:hover .covid__arrow:before, .covid:hover .covid__arrow:after { background: #c33; } @media screen and (min-width: 768px) { .covid { padding: 18px 29px 20px 20px; background: #f3f3f3; border-color: #f3f3f3; border-radius: 2px; } .covid__title { font-family: 'PT Sans', 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 20px; line-height: 22px; } .covid__subtitle { max-width: 80%; font-family: 'PT Serif', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 22px; } .covid__arrow { bottom: 27px; right: 19px; } }
//баннер про врачей v25.05 .oscar-link { display: block; width: 100%; height: 0; padding-bottom: 72.18%; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; background-image: url("https://icdn.lenta.ru/images/2020/05/25/18/20200525182527638/original_f3080a1ad2dd3d049b1b50901c0d5fab.png"); } @media screen and (min-width: 769px) { .oscar-link { padding-bottom: 40.32%; background-image: url("https://icdn.lenta.ru/images/2020/05/25/18/20200525182521164/original_b8559c1d014c91074ba622d41a7fb487.png"); } }

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Россиян предупредили о резком похолодании в первый день лета
Россиян предупредили о резком похолодании в первый день лета

Россиян предупредили о резком похолодании в первый день лета. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Ухудшение …


Япония заплатит туристам за посещение страны
Япония заплатит туристам за посещение страны

Правительство Японии планирует ввести специальные ваучеры для туристов на сумму 185 долларов (20 тысяч иен или 13 тысяч рублей) в …


Россиянам раскрыли способ восстановить физическую форму после самоизоляции
Россиянам раскрыли способ восстановить физическую форму после самоизоляции

Россиянам раскрыли способ восстановить физическую форму после длительного отсутствия нагрузки из-за режима самоизоляции. Им в интервью радиостанции Sputnik поделился заслуженный …


Глава NASA назвал приоритетом безопасность экипажа Crew Dragon
Глава NASA назвал приоритетом безопасность экипажа Crew Dragon

Глава NASA Джим Брайденстайн назвал безопасность экипажа Crew Dragon главным приоритетом во время проведения космической миссии SpaceX Demo-2, которая должна …


В Красноярском крае прошел мощный ураган
В Красноярском крае прошел мощный ураган

Улицы нескольких населенных пунктов в Сибири оказались затоплены из-за мощного урагана. Также сильными порывами ветра сорвало крыши с десятков домов, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты