Россиянам раскрыли способ выявить телефонных мошенников

4 мая 2020     29
Россиянам раскрыли способ выявить телефонных мошенников

Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Дмитрий Янин описал способы распознать телефонных мошенников. Об этом он рассказал РИА Новости.

Он посоветовал сбрасывать звонок после того, как человек на другом конце провода представился представителем финансовой организации. По словам специалиста, служба безопасности банка, сотрудниками которой чаще всего представляются мошенники, занимается более серьезными делами и не отслеживает списания по картам.

Связавшаяся с потенциальной жертвой «служба безопасности» может попросить раскрыть номера карт, коды или попросить ввести их на непроверенных сайтах, предупредил Янин. В случае сомнений он порекомендовал связаться с банком по номеру телефона, который указан на банковской карте или на сайте организации.

Эксперт считает, что наиболее уязвимая перед мошенниками категория граждан — это пожилые люди. Чтобы обезопасить родственников от потерь, он призвал установить лимиты по операциям по карте. «Такие ограничения позволят вам защититься от списания на большие суммы. То есть, если вы станете жертвой мошенничества, вы потеряете не всю сумму, которая есть на карте, а только в рамках установленного лимита», — пояснил он.

Янин добавил, что в период кризиса и нестабильной ситуации вероятность таких звонков доверчивым гражданам увеличивается.

В феврале в Центробанке сообщили, что в 2019 году одним из наиболее популярных у мошенников способов кражи денег с банковских счетов россиян стал метод применения социальной инженерии. По оценке специалистов по безопасности Банка России, средняя сумма «добычи» телефонных мошенников составляет 10-15 тысяч рублей.

Источник: Лента.Ру

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