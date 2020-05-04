Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю

Россиян ждет аномально теплая неделя. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Наиболее заметный очаг, где температура воздуха будет выше нормы — это Европейская Россия, Центральный федеральный округ, Южный и Северо-Кавказский федеральный округ. Так, в европейской части страны дневные показатели будут на 4-5 градусов выше нормы. В Сибири превышение средних значений составит 6-8 градусов.

Другие очаги тепла прогнозируется в Новосибирской, Томской областях, а также на юге Красноярского края. При этом с 6 мая аномальное тепло переместится на Урал и в Западную Сибирь.

Вильфанд предупредил, что из-за такой погоды сохраняется высокий риск возникновения природных пожаров в Туве, Алтайском крае и Иркутской области.

В конце апреле Росгидромет пообещал россиянам экстремально жаркое лето. На всей территории России температура в мае, июне, июле и августе будет выше климатической нормы, в некоторых регионах ожидается аномальная жара. Высокая температура будет наступать периодами.

До этого глава Минприроды Дмитрий Кобылкин предупредил, что лето 2020 года может стать самым жарким за всю историю — об этом свидетельствуют прогнозы и Росгидромета, и иностранных гидрометеорологических станций.

Источник: Лента.Ру