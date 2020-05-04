Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю

4 мая 2020     15
Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю

Россиян ждет аномально теплая неделя. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Наиболее заметный очаг, где температура воздуха будет выше нормы — это Европейская Россия, Центральный федеральный округ, Южный и Северо-Кавказский федеральный округ. Так, в европейской части страны дневные показатели будут на 4-5 градусов выше нормы. В Сибири превышение средних значений составит 6-8 градусов.

Другие очаги тепла прогнозируется в Новосибирской, Томской областях, а также на юге Красноярского края. При этом с 6 мая аномальное тепло переместится на Урал и в Западную Сибирь.

Вильфанд предупредил, что из-за такой погоды сохраняется высокий риск возникновения природных пожаров в Туве, Алтайском крае и Иркутской области.

В конце апреле Росгидромет пообещал россиянам экстремально жаркое лето. На всей территории России температура в мае, июне, июле и августе будет выше климатической нормы, в некоторых регионах ожидается аномальная жара. Высокая температура будет наступать периодами.

До этого глава Минприроды Дмитрий Кобылкин предупредил, что лето 2020 года может стать самым жарким за всю историю — об этом свидетельствуют прогнозы и Росгидромета, и иностранных гидрометеорологических станций.

Источник: Лента.Ру

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