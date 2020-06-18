Россияне подвели итоги работы на удаленке

18 июня 2020     9
Россияне подвели итоги работы на удаленке

Российские работодатели и работники подвели итоги работы в удаленном режиме во время самоизоляции. Об этом говорится в исследовании аналитического центра НАФИ, содержание которого приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Отмечается, что только 20 процентов компаний, которые переводили сотрудников на удаленку, готовы сохранить такой формат хотя бы для части персонала после снятия всех ограничений. При этом 82 процента предпринимателей заявили о снижении эффективности своих сотрудников при работе из дома.

Среди работавших удаленно россиян практически в равных долях оказались те, кто выявил снижение своей продуктивности (41 процент) и те, кто посчитал, что при работе из дома приносили компании столько же пользы, как при работе в офисе (39 процентов). Еще 15 процентов заявили, что их продуктивность на дистанционной работе увеличилась.

Из тех, кто терял эффективность на удаленке, 55 процентов заявили, что им было сложно решать дистанционно рабочие вопросы. Еще 24 процентам мешали сосредоточиться родственники, 22 процента отвлекались на домашние дела, а 18 процентов не смогли себя организовать.

Кроме того, 16 процентов сотрудников пожаловались на плохое интернет-соединение, 8 процентов заявили о потере руководителем управления работниками, а 6 процентов пожаловались на низкий уровень компьютерной грамотности.

Среди причин, которые способствовали повышению эффективности работы из дома участники опроса отметили отсутствие затрат времени на дорогу (80 процентов), возможность формировать свой график работы (63 процента), более комфортную для работы обстановку дома (43 процента).

Также важным фактором продуктивности стали отсутствие разговоров с коллегами и совещаний (32 процента), более мощное интернет-соединение дома (9 процентов). Еще у 5 процентов сотрудников все получалось благодаря тому, что руководство эффективно выстроило бизнес-процессы.

16 июня стало известно, что в Госдуму был внесен законопроект о регулировании дистанционной занятости, устанавливающий нормы рабочего времени и отдыха удаленных работников. Инициатива дополняет и детализирует положения главы 49.1 Трудового кодекса (ТК) РФ.

Источник: Лента.Ру

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