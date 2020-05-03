Россияне рассказали о планах после завершения самоизоляции

Аналитики сервиса для путешественников OneTwoTrip выяснили, чем россияне планируют заняться сразу после окончания режима самоизоляции. Результаты опроса есть в распоряжении RT.

РИА Новости

В опросе приняли участие 3,4 тыс. человек. Как уточнили в OneTwoTrip, опрашиваемые могли выбрать несколько вариантов ответа.

Так, 86,5% респондентов мечтают поскорее встретиться с родными и друзьями, пойти в гости.

Сразу после снятия ограничений планируют пойти гулять в парк почти 70% респондентов.

69% опрошенных ответили, что хотели бы отправиться в путешествие. Больше половины респондентов (64,2%) ждут, когда можно будет обниматься и здороваться за руку со своими знакомыми при встрече.

А 63% участников опроса заявили, что, как только откроются рестораны, сразу же отправятся в любимое заведение.

По шашлыкам соскучились 58% опрошенных, по прогулкам в торговом центре — 43,6%.

Ранее опрос сервиса «Работа.ру» показал, когда россияне ожидают снятия ограничительных мер, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в стране. Больше половины опрошенных уверены, что снятие подобных мер произойдёт не раньше июня.