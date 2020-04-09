Россияне в самоизоляции стали чаще ссориться

Россияне в самоизоляции стали чаще ссориться, свидетельствуют данные опроса сервиса Леди Mail.ru, предоставленного «Известиям».

Более частые ссоры отметили 14 процентов живущих вместе пар. Кроме того, пять процентов влюбленных подумывают о разрыве отношений: два процента из них просто расстанутся, а три процента собрались развестись. Также сообщается, что россияне стали в два раза чаще обращаться к психологам.

Также выяснилось, что 12 пар ругаются из-за старых обид, еще 6 процентов опрошенных потеряли интерес друг к другу.

Психолог Диана Волохова рассказала, что проживающим вместе в период самоизоляции людям придется знакомиться заново. «В формате “дом–работа–дом” члены семьи могут общаться с друзьями и коллегами больше, чем друг с другом. Когда же люди оказываются наедине, происходит переоценка ценностей, и они понимают, что стали чужими», — объяснила она.

По ее словам, люди годами могут жить в состоянии латентного конфликта, который вскрывается в сложившихся условиях. Поэтому, по ее мнению, партнеры могут отдаляться друг от друга.

Однако некоторые пары обнаружили в самоизоляции положительные моменты. 17 процентов принявших участие в опросе влюбленных отметили, что у них наконец нашлось время для партнера. Еще 9 процентов пар обрадовались совместной уборке, кулинарии, чтению, просмотрам фильмов и другим совместным занятиям.

Опрос проводился с 3 по 6 апреля, в нем приняли участие 17 тысяч человек.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России составило 8672. За весь период распространения коронавирусной инфекции в России зафиксировано 70 летальных исходов, выздоровели 580 человек. Вируса нет пока только на Чукотке, в Республике Алтай, Ненецком автономном округе и Туве.

Как спастись от коронавируса? Старайтесь не выходить из дома без необходимости Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения. Соблюдайте дистанцию в общественных местах Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура. Регулярно мойте руки Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его. По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм. Соблюдайте правила респираторной гигиены При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.



Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь. При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус. Полезные сайты и телефоны: — сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.





Источник: Лента.Ру