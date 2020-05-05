Россияне встали в плотную очередь ради поездки на дачу и попали на видео

Жители Уфы встали в огромную плотную очередь к водной переправе, которую власти открыли 1 мая. Снятое очевидцем видео опубликовано в Telegram-канале Baza.

В публикации говорится, что горожане стояли в ожидании паромов, чтобы добраться до своих дач. Суда ходили каждые десять минут, но на берегу все равно скопилось много людей, которые не соблюдали дистанцию. В ролике видно, что не все из них одели маски.

Ранее академик РАН, пульмонолог Александр Чучалин предположил, что рост числа новых разажений коронавирусом в Москве может быть связан с очередями в метро, которые образовались после введения пропускной системы.

Источник: Лента.Ру