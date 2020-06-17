Россиянин часами избивал девушку, вливал ей в рот водку и избежал тюрьмы

17 июня 2020     11
Россиянин часами избивал девушку, вливал ей в рот водку и избежал тюрьмы

В Санкт-Петербурге местный житель на почве ревности избивал свою девушку и насильно вливал ей в рот водку. За истязания, длившиеся на протяжении 14 часов, мужчина получил условный срок и избежал тюрьмы. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Согласно материалам дела, ссора произошла 30 сентября прошлого года в квартире на окраине города. Петербуржец распивал спиртные напитки и приревновал свою девушку и сначала начал угрожать ей ножом, а затем — наносить удары по голове, спине и животу. Со ссылкой на материалы дела издание отмечает, что не менее пяти раз мужчина пытался душить девушку. Он также толкнул пострадавшую, в результате чего она подвернула ногу.

Закончив с избиениями и угрозами убийством, мужчина кинул возлюбленную на кровать, сдавил скулы и стал силой вливать ей в рот водку. После этого он запер входную дверь, спрятал ключ в свой карман, забрал у девушки телефон и продолжил истязать ее. В два часа ночи приехали сотрудники полиции.

Нападавшего признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 127 УК («Незаконное лишение свободы»). С мужчины взыскали 80 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшей, также его приговорили к трем годам лишения свободы условно.

Ранее главный внештатный психиатр Минздрава заявил, что в России в период самоизоляции из-за коронавируса увеличились случаи домашнего насилия. Причем причиной этого стала не агрессия, а внутреннее напряжение, заверил он. «Наше общество не антагонистично. Когда мы живем обычной жизнью, мы видимся не так часто со своими близкими», — объяснил он.

5 мая уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что количество обращений о домашнем насилии в период эпидемии коронавируса в России выросло в 2,5 раза. Она сослалась на ряд НКО и уточнила, что в марте таких сообщений было 6054, а в апреле поступило более 13 тысяч жалоб.

Источник: Лента.Ру

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