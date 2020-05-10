Россиянин кинул гранату во двор отмечавших праздник соседей

Взрыв произошел во дворе жилого дома в поселке Приэтокский Ставропольского края. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, около 18 человек отмечали во дворе дома праздник . Взрывное устройство через забор бросил мужчина, живущий по соседству. Предполагается, что он исходил из мотивов личной мести, а также находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает РИА Новости, в результате происшествия пострадали восемь человек, из них трое в тяжелом состоянии. На данный момент подозреваемый задержан, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что житель Невского района Санкт-Петербурга, заскучавший в период самоизоляции, пригрозил соседям взрывом жилого дома. Он начал пилить газовую трубу, но на место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб.

Источник: Лента.Ру