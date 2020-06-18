Россиянин нашел мертвого младенца с множеством ножевых ранений

18 июня 2020     10
Россиянин нашел мертвого младенца с множеством ножевых ранений

Житель Предгорного района Ставропольского края нашел мертвую новорожденную девочку с множеством ножевых ранений. Об этом сообщается на сайте краевого управления Следственного комитета.

Россиянин заметил тело младенца у берега реки Подкумок станицы Ессентукской и обратился в правоохранительные органы.

СК возбудил уголовное дело по статье 106 УК («Убийство матерью новорожденного ребенка»). В ведомстве добавили, что разыскивают женщину.

4 июня сообщалось, что 27-летняя жительница Камчатки, убившая двух своих несовершеннолетних детей после измены мужа, получила 15 лет колонии общего режима. Женщина привязала к себе 1,5-месячную дочь и пятилетнего сына, зашла в реку и насильно удерживала их под водой. Затем она собиралась совершить самоубийство, но очевидцы вызвали полицейских, которые успели ее спасти. СК сообщал, что женщина была в депрессии, у нее были невротические расстройства. Она решила убить детей, чтобы те не столкнулись с неизбежными жизненными трудностями, добавили в ведомстве.

Источник: Лента.Ру

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