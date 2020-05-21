Россиянин выставил ребенка на Avito и предложил забрать его бесплатно

21 мая 2020     11
Россиянин выставил ребенка на Avito и предложил забрать его бесплатно

Житель Санкт-Петербурга опубликовал на Avito в разделе «Другие животные» объявление, что готов бесплатно отдать несовершеннолетнего ребенка в другую семью, если она «сделает его счастливым». Следственный комитет начал проверку, сообщается на сайте регионального ведомства.

В объявлении мужчина по имени Сергей написал, что ищет новых родителей для «домашнего питомца, маленького вредителя». «Любит врать, хамить, воровать. Не уважает старших», — говорится в публикации.

Также автор указал, что мальчик не хочет делать уроки и читать, не помогает по дому, но с удовольствием играет в игры на телефоне и приставке, смотрит видео на YouTube. Позднее объявление было удалено.

Детский омбудсмен Петербурга Анна Митянина обратилась в полицию и потребовала провести расследование. Она предположила, что родители приняли такое решение из-за стресса на фоне самоизоляции с ребенком, но назвала случившееся недопустимым. «Ребенок не должен быть объектом для выплескивания накопившегося негатива», — добавила она.

Источник: Лента.Ру

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