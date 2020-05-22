Россиянина завалило штрафами за недоказанные нарушения карантина

Россиянина Григория Сахарова, находящегося на карантине из-за болезни, завалило штрафами за недоказанные нарушения режима самоизоляции. Об этом он рассказал в Instagram-аккаунте.

В период со 2 по 9 мая он проходил лечение в больнице, после выписки его обязали находиться дома, отчитываясь о соблюдении карантина через приложение «Социальный мониторинг». Начиная с 10 мая Сахарову начали приходить уведомления о штрафах, несмотря на то что он не нарушает предписания. В настоящее время у россиянина накопилось 6 штрафов на сумму 24 тысячи рублей, рассказала «Ленте.ру» его жена Анастасия Голова.

Пара направила несколько жалоб в различные департаменты, но получила ответ только от Главконтроля. «Судя по их ответу, нас штрафуют, потому что где-то кто-то что-то зафиксировал! И вопреки всем действующим законам нас, и без того пострадавших от болезни граждан, заставляют еще доказывать свою невиновность, обрывая телефоны и обивая их пороги!» — возмутилась Голова. Она добавила, что с похожей проблемой столкнулись многие москвичи, которые рассказывают о своей ситуации в соцсетях. Россиянка подчеркнула, что сервиса, позволяющего обжаловать штраф, не существует.

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Ранее московские власти дали совет ошибочно оштрафованным горожанам. В этом случае необходимо обратиться в столичный Главконтроль в электронном виде через портал mos.ru. «Если у него [гражданина] неоспоримые основания, что штраф был установлен несправедливо, то это достаточно быстро отменяется. Если у него есть желание поучаствовать очно в рассмотрении, то мы предоставляем сервис по видео-конференц-связи», — сказал начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

Жители столицы неоднократно жаловались на «Социальный мониторинг», который надо использовать гражданам с коронавирусом и симптомами ОРВИ для обозначения своего местонахождения. Так, россиянка Ирина Карабулатова записала видеообращение, в котором рассказала, что уже год не выходила из дома из-за инвалидности, у нее диагностировали ОРВИ, но из-за невозможности установить приложение на свой телефон она получила штраф в четыре тысячи. После публикации в СМИ ей отменили штраф, но на следующий день прислали новый.

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Источник: Лента.Ру