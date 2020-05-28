Россиянку обвинили в заражении соседа коронавирусом через вентиляцию

Управление Роспотребнадзора Кемеровской области подало в суд на жительницу Прокопьевска Дарью Семенову с требованием принудительно госпитализировать ее после положительного теста на коронавирус. Об этом она рассказала радиостанции «Говорит Москва».
По словам женщины, 22 мая у нее выявили коронавирус. Она решила отказаться от лечения в больнице, и врач разрешил ей остаться дома, потому что помимо небольшой температуры других симптомов заболевания у нее не было. После повторного теста на вирус сотрудники Роспотребнадзор передали ей административный иск в суд с требованием госпитализировать ее, так как она якобы представляет опасность для соседей.
В документе сказано, что в многоквартирном доме, где проживает зараженная, есть общая вентиляция. «Учитывая воздушно-капельный путь передачи заболевания, ее нахождение дома создает угрозу заражения большого количества людей, включая несовершеннолетних детей, лиц старше 65 лет», — говорится в тексте.
В ходе тестирования жителей подъезда коронавирус обнаружен у еще одного человека. Этот факт в службе связали с нахождением Семеновой у себя дома. При этом ее муж и дети также сдали анализ, который дал отрицательный результат.
Судебное заседание прошло 27 мая без участия россиянки. Женщина позвонила в Роспотребнадзора и попросила прислать ей решение суда. Там ответили, что не будут подвергать риску своих сотрудников. «Вы заразили еще одного человека по подъезду. Молодой парень, 19 лет. Он госпитализирован. По системе вентиляции [заразили]», — сказала представительница службы.
Судья постановил отправить Семенову в клинику, а супруга и детей поместить в обсерватор. Лечащие женщину врачи не поняли, почему ее госпитализировали.
8 мая на сайте стопкоронавирус.рф появился комментарий Роспотребнадзора о возможных способах заражения коронавирусом. В нем говорилось, что он, как и любой другой респираторный вирус, не может жить в системе вентиляции и кондиционерах.
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Источник: Лента.Ру