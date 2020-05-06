Российская пенсионерка насмерть отравилась моющим средством

6 мая 2020     6
Российская пенсионерка насмерть отравилась моющим средством

Пенсионерка из Москвы насмерть отравилась моющим средством, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Южнобутовской улице. Отмечается, что 80-летнюю россиянку доставили в больницу с сильными ожогами, от которых она скончалась.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют детали трагедии.

В ноябре 2019 года российский математик Олег Ивашев-Мусатов, который выпил средство для прочистки труб «Крот», умер на 92 году жизни. Предположительно, он случайно выпил средство, перепутав бутылки в ванной комнате. Математик находился в реанимации токсикологического отделения в тяжелом состоянии.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Российская пенсионерка насмерть отравилась моющим средством
Российская пенсионерка насмерть отравилась моющим средством

Пенсионерка из Москвы насмерть отравилась моющим средством, сообщает РЕН ТВ. Инцидент произошел на Южнобутовской улице. Отмечается, что 80-летнюю россиянку доставили …


Российские ученые разработали тест для диагностики рака по выдыхаемому воздуху
Российские ученые разработали тест для диагностики рака по выдыхаемому воздуху

Российские ученые разработали импортозамещающую тест-систему для диагностики рака органов пищеварения по анализу выдыхаемого пациентом воздуха. Об этом сообщается на сайте …


В Грузии оценили возможное назначение Саакашвили в правительство Украины
В Грузии оценили возможное назначение Саакашвили в правительство Украины

Советник премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани оценил возможное назначение бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили в правительство Украины. Об этом сообщает РИА …


Число выявленных случаев коронавируса в Приморье увеличилось на 49
Число выявленных случаев коронавируса в Приморье увеличилось на 49

Число выявленных случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки в Приморском крае увеличилось на 49 и составило 684 человека. Об этом …


Силуанов рассказал о работе Мишустина во время болезни
Силуанов рассказал о работе Мишустина во время болезни

Премьер-министр России Михаил Мишустин, у которого ранее диагностировали коронавирус, активно вовлечен в трудовой процесс и находится на связи с коллегами. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты