Российские десантники первыми в мире прыгнули с высоты 10 километров в Арктике

26 апреля 2020     15
Российские десантники первыми в мире прыгнули с высоты 10 километров в Арктике
Видео: t.me/BorodaV

Российские десантники первыми в мире прыгнули с парашютами с высоты 10 километров в Арктике. Об этом сообщил замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, передает ТАСС.

«Такого до нас еще никто не делал», — отметил Евкуров. Он уточнил, что операцию провели по поручению министра обороны России Сергея Шойгу. Десантники использовали парашютную систему специального назначения нового поколения.

В Минобороны сообщили, что военные также опробовали кислородное оборудование, навигацию и специальное снаряжение. Они десантировались из военно-транспортных самолетов.

Источник: Лента.Ру

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