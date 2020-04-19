Российские полицейские объяснили отказ штрафовать толпу верующих

Полицейские, дежурившие возле Свято-Троицкого кафедрального собора в Энгельсе Саратовской области, отказались составлять протоколы на верующих, столпившихся возле здания, несмотря на вынесенный властями запрет на посещение храмов и проведение массовых мероприятий. Об этом сообщает агентство «Версия-Саратов».
На вопрос о том, штрафуют ли они прихожан, полицейские ответили, что «они же не внутри [собора], а на улице».
Церковь критиковала вынесенный областной администрацией запрет на посещение храмов, пишет агентство. Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин сравнил данную меру с гонениями на церковь в советское время. «Я не имею права никого призывать к гражданскому неповиновению, но повторюсь, что храмы мы закрывать не будем», — говорил священнослужитель.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в преддверии Пасхи призывал верующих остаться дома из-за угрозы заражения коронавирусом. Президент России Владимир Путин, как сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, не планировал посещение пасхального богослужения.
В России за все время эпидемии было выявлено 42 тысячи случаев заражения коронавирусом. Заболевшие есть во всех регионах страны.
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Источник: Лента.Ру