Российские регионы продлили режим самоизоляции

18 апреля 2020     17
Российские регионы продлили режим самоизоляции

Все российские регионы, где режим самоизоляции действовал до конца этой недели, продлили его. Об этом пишет ТАСС.

Некоторые регионы продлили режим еще на семь дней. При этом в большинстве субъектов такой режим действует до конца апреля или до особого распоряжения.

Новые меры предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов, за исключением тех случаев, когда людям необходима экстренная медицинская помощь или покупка продуктов. При этом в некоторых регионах ограничения действуют только для определенной части населения, например, для лиц старше 65 лет и групп риска.

Кроме того, почти в половине регионов действует особый режим передвижения: ограничен въезд в отдельные населенные пункты или на территорию всего субъекта. Почти в каждом втором регионе введены справки, маршрутные листы или иные обязательные документы для передвижения. В части субъектов также помещают на карантин тех, кто прибывает из других регионов страны.

Сейчас случаи заражения коронавирусом зафиксированы во всех российских регионах. За последние сутки в России выявили почти пять тысяч новых случаев заражения коронавирусом в 79 регионах страны. За все время в России выявлено 36 793 заразившийся. Жертвами коронавируса стали 313 человек, 3057 пациентов выздоровели.

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Источник: Лента.Ру

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