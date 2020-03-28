Российские специалисты прибыли в Бергамо для борьбы с коронавирусом

26 марта 2020     88
Российские специалисты прибыли в Бергамо для борьбы с коронавирусом

Российские военные специалисты прибыли в итальянский город Бергамо для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России прибыла на аэродром Орио-аль-Серио в Бергамо, где будет дислоцироваться совместный итальяно-российский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией», — приводит РИА Новости сообщение российского Минобороны.

Ранее сообщалось, что российские военные вирусологи, которые прибыли в Италию, приступили к перебазированию в город Бергамо с целью оказания помощи в борьбе с коронавирусом.

21 марта глава Министерства обороны России Сергей Шойгу поручил создать авиагруппировку для доставки помощи Италии в борьбе с COVID-19.

Источник: Россия Сегодня

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