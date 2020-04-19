Российские военные провели патрулирование в Сирии

Ранее стало известно, что российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в сирийской провинции Алеппо.

Журавлёв заявил, что армейская авиация провела воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Квайрес — аэродром Метрас — Айн-Иса — Махмудли — аэродром Квайрес.

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции… в провинции Алеппо… в провинции Хасеке», — приводит РИА Новости его слова.

Российские военнослужащие провели патрулирование в сирийских провинциях Алеппо и Хасеке. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

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