Российских выпускников предупредили о мошенниках на сайтах с ЕГЭ

8 июня 2020     19
Российских выпускников предупредили о мошенниках на сайтах с ЕГЭ

Российские сайты, паблики и каналы в соцсетях с платными «правильными» ответами по ЕГЭ созданы мошенниками, чтобы обманом выманивать деньги у выпускников. Об этом предупредили в Роскачестве, передает РИА Новости.

В организации отметили, что за все время существования экзамена еще ни разу не было обнаружено утечки на сайты. «Это говорит о том, что ответов на ЕГЭ в интернете вы не найдете!» — говорится в сообщении.

Аферисты часто предоставляют потенциальным жертвам липовые отзывы и чеки «довольных покупателей», скриншоты «материалов». В ответ школьники предоставляют им свои персональные данные и перечисляют оплату. После этого они попадают в черный список, а аккаунт продавца удаляется.

В Роскачестве категорически рекомендовали не гуглить «настоящие» ответы, а качественного готовиться к сдаче. Для этого существуют в том числе специальные сервисы для подготовки к ЕГЭ. На них можно пройти тестирование по всем экзаменационным предметам с таймером.

Из-за эпидемии коронавируса российские вузы, колледжи и школы переведены на дистанционное обучение. ЕГЭ будет проводится в очном формате, поскольку пока система технологически не готова к удаленному формату. По словам президента Владимира Путина, в этом году экзамен начнется 29 июня.

Источник: Лента.Ру

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