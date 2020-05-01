Российский депутат избил журналиста и отобрал у него телефон

1 мая 2020     1
Российский депутат избил журналиста и отобрал у него телефон
@dvachannel / Telegram

Депутат городской Думы Югорска в Ханты-Мансийском автономном округе Владимир Бендус избил журналиста Антона Пантина и отобрал у него телефон. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Двач».

В ролике можно увидеть, как Бендус идет за журналистом, периодически хватая его и призывая «нормально пообщаться с пацанами». «Ты чего полезного в этой жизни, падла сделал?» — спрашивает он и возмущается, что журналист «льет мусор на весь город».

Пострадавший в беседе с «ЮграPRO» рассказал, что пытался избежать конфликта, однако российский депутат преследовал и оскорблял его матом, а также выкручивал руки, пытаясь выбить из них телефон, который он в итоге отобрал. «Фактически совершил сразу несколько уголовно наказуемых преступлений», — отметил Пантин. Он пояснил, что уже написал заявление в полицию.

Журналист также заявил, что получил телесные повреждения. К материалам проверки он планирует приобщить записи с камер видеонаблюдения и показания очевидцев. Причем пострадавший утверждает, что ранее Бендус уже нападал на сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей, но в итоге избежал наказания.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

США скрыли данные о нападениях талибов в Афганистане
США скрыли данные о нападениях талибов в Афганистане

Военная миссия США в Афганистане впервые отказалась официально обнародовать данные о нападении представителей радикального движения «Талибан» (запрещено в России) на …


Россия приблизилась к важнейшему рубежу в борьбе с коронавирусом
Россия приблизилась к важнейшему рубежу в борьбе с коронавирусом

Россия приблизилась к важнейшему рубежу в ходе борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, считает глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова …


Российский депутат избил журналиста и отобрал у него телефон
Российский депутат избил журналиста и отобрал у него телефон

@dvachannel / Telegram Депутат городской Думы Югорска в Ханты-Мансийском автономном округе Владимир Бендус избил журналиста Антона Пантина и отобрал у …


В ЕР предсказали востребованность «удаленки» после пандемии коронавируса
В ЕР предсказали востребованность «удаленки» после пандемии коронавируса

После пандемии коронавируса большая часть работников останется на удаленном режиме работы. Об этом в пятницу, 1 мая, заявил зампредседателя фракции …


Бот в Telegram проверит привязанную к пропуску карту «Тройка»
Бот в Telegram проверит привязанную к пропуску карту «Тройка»

Департамент транспорта Москвы создал специальный бот @MosCardCheckBot в мессенджере Telegram, где горожане смогут проверить статус привязанной к пропуску карты «Тройка». …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты