Российский город из-за горящего камыша заволокло дымом

Ростов-на-Дону заволокло дымом из-за горящих камышей на улице Чемордачка, сообщает Baza.

Площадь возгорания в городе составляет около тысячи квадратных метров. На тушении занято более 100 человек и 38 единиц техники, в том числе вертолет МЧС России. Ожидается прибытие пожарного поезда. Пока что из-за сильного ветра огонь потушить не удается — он идет в сторону степи. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, при ликвидации возгорания погиб один пожарный.

По предварительным данным, пожар начался по вине пяти поджигателей. В настоящее время их разыскивают соответствующие органы.

Изначально были опасения, что огонь перекинется на многочисленные турбазы и футбольный стадион «Ростов Арена». Однако данную информацию опровергли в мэрии города, передает ТАСС. «Стадион в порядке, машины МЧС приезжают сюда заправить баки водой, так как это ближайшая точка», — сообщили агентству.

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Источник: Лента.Ру