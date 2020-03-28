Российский город из-за горящего камыша заволокло дымом

28 марта 2020     22
Российский город из-за горящего камыша заволокло дымом

Ростов-на-Дону заволокло дымом из-за горящих камышей на улице Чемордачка, сообщает Baza.

Площадь возгорания в городе составляет около тысячи квадратных метров. На тушении занято более 100 человек и 38 единиц техники, в том числе вертолет МЧС России. Ожидается прибытие пожарного поезда. Пока что из-за сильного ветра огонь потушить не удается — он идет в сторону степи. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, при ликвидации возгорания погиб один пожарный.

По предварительным данным, пожар начался по вине пяти поджигателей. В настоящее время их разыскивают соответствующие органы.

Изначально были опасения, что огонь перекинется на многочисленные турбазы и футбольный стадион «Ростов Арена». Однако данную информацию опровергли в мэрии города, передает ТАСС. «Стадион в порядке, машины МЧС приезжают сюда заправить баки водой, так как это ближайшая точка», — сообщили агентству.

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Крыму введут бесплатный проезд для медиков на время карантина
В Крыму введут бесплатный проезд для медиков на время карантина

Все крымские врачи могут получить льготы на проезд в общественном транспорте. На заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу в Крыму …


В Крыму впервые зафиксирован случай контактного заражения коронавирусом
В Крыму впервые зафиксирован случай контактного заражения коронавирусом

В Республике Крым подтвержден новый случай коронавирусной инфекции. Заболевший не был в зараженных странах – он контактировал с прибывшим из-за …


Сбежавший из-под карантина петербуржец задержан
Сбежавший из-под карантина петербуржец задержан

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали сбежавшего из-под карантина мужчину, в отношении которого ранее возбудили дело о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил, …


Полицейские в Ростове-на-Дону отстранены от службы за вымогательство
Полицейские в Ростове-на-Дону отстранены от службы за вымогательство

Двух полицейских в Ростове-на-Дону отстранили от служебных обязанностей по подозрению в вымогательстве взятки в размере 450 тыс. рублей. Об этом …


Крымский мост присоединится к всемирной акции «Час земли»
Крымский мост присоединится к всемирной акции «Час земли»

В поддержку экологической акции «Час земли» архитектурная подстветка Крымского моста будет отключена на один час. Световую иллюминацию на Крымском мосту …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты