Российский младенец попал в реанимацию после укола матери

19 апреля 2020     22
Российский младенец попал в реанимацию после укола матери

На жительницу Москвы завели уголовное дело после того, как она сделала укол маленькой дочери с пневмонией и этим чуть не убила ее, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, в марте 31-летняя мать решила самостоятельно сбить десятимесячному младенцу температуру, сделав инъекцию из смеси мощного антибиотика и лидокаина. Состояние ребенка ухудшилось, приехавшая на вызов скорая госпитализировала девочку в тяжелом состоянии и с судорогами, ее поместили в реанимацию. В больнице у нее диагностировали лекарственное отравление и гипоксическое поражение головного мозга из-за нехватки кислорода.

Отец ребенка пояснил журналистам, что решение сделать укол было принято на основе удачного опыта лечения старшего сына тем же методом. Ранее мальчику прописывали этот антибиотик, и организм нормально на него реагировал. Только после инъекции стало понятно, что у девочки, возможно, негативная реакция на лидокаин. «Потом, когда инструкцию в интернете прочитали, там было сказано, что может быть что-то», — сказал мужчина.

Дело возбуждено по статье 118 УК («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). До инцидента родительница уже состояла на учете как неблагополучный родитель.

Источник: Лента.Ру

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