Российский врач назвала условие рождения здоровых детей у женщин с коронавирусом

Ребенок зараженной коронавирусом беременной женщины останется после рождения здоровым при условии, если инфекция не перейдет к нему воздушно-капельным путем. В утробе матери его защищает плацентная ткань, которая не пропускает вирусы. Об этом рассказала заведующая акушерским обсервационным отделением перинатального центра имени Шунгаевой Надежда Сагаева, передает «Российская газета». Недавно медик приняла первые в Калмыкии роды у женщины с коронавирусом.

Медики также исключают контакт «кожа с кожей», то есть не прикладывают ребенка к матери, а сразу отделяют его и изолируют. Затем у ребенка берут тест на наличие инфекции, за ним наблюдают педиатры. Если тесты матери покажут отрицательный результат, она сможет кормить ребенка грудью. Женщин выписывают только в случае, если дома нормальная эпидемиологическая обстановка и среди окружающих нет инфицированных.

Врач подчеркнула, что зараженные женщины рожают в масках, а медперсонал использует все средства защиты во избежание заражения.

Материалы по теме 00:01 — 21 мая

Медик добавила, что раньше зараженным женщинам рекомендовали прерывать беременность сроком до 12 недель, однако если заболевание протекает в легкой форме, беременность желанная или достигнутая с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, то прерывать ее необязательно. Она уточнила, что врачи действуют по ситуации в каждом отдельном случае.

Материалы по теме 00:01 — 18 мая

Ранее сообщалось, что врач из Москвы, зараженная коронавирусом, родила недоношенного ребенка путем кесарева сечения и умерла через 11 дней. Женщине сделали операцию 29 апреля, младенец родился на два месяца раньше срока. Она не пришла в сознание после родов, смерть наступила 9 мая. До самой смерти она была подключена к аппарату ИВЛ.

//нет времени на отдых. Пирогова V3 .oscar-link { display: block; width: 100%; height: 0; padding-bottom: 55.55%; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; background-image: url("https://icdn.lenta.ru/images/2020/05/13/18/20200513185815804/original_37fd7218fea1be435f9cb624872c9f53.png"); } @media screen and (min-width: 769px) { .oscar-link { padding-bottom: 40.32%; background-image: url("https://icdn.lenta.ru/images/2020/05/13/18/20200513185805279/original_315ac53465a8f79c496fb7120099fdf8.png"); } }

Источник: Лента.Ру