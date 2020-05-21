Российскую медсестру в прозрачном костюме и бикини защитила главврач больницы

21 мая 2020     10
Российскую медсестру в прозрачном костюме и бикини защитила главврач больницы

За медсестру Тульского инфекционного госпиталя, надевшую прозрачный защитный костюм от коронавируса поверх бикини, вступилась главврач больницы Анна Савищева. Об этом в четверг, 21 мая, сообщает РИА Новости.

По мнению Савищевой, это профессиональный сотрудник медучреждения, который хорошо выполнял свою работу. «Она оказывает медицинскую помощь на достаточно высоком уровне», — заявила главврач.

Она также отметила, что после того, как снимок девушки попал в интернет, с ней связывался губернатор региона Алексей Дюмин и говорил слова поддержки. Кроме того, он приезжал в больницу и похвалил врачей за их профессионализм. «Мы ценим, благодарим и бережем наших сотрудников, которые, рискуя своей жизнью, спасают людей», — рассказала главврач и добавила, что не стоит оценивать людей по их внешнему виду.

Накануне стало известно, что депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал фотографию медсестры в защитном костюме и бикини. Он заявил, что сотрудница больницы пробудила у пациентов волю к жизни, а хорошие эмоции всегда способствуют выздоровлению. «Может быть, со временем, когда выздоровеют, я очень на это надеюсь, все пациенты больницы, которые видели эту медсестру, напишут специальное письмо с благодарностью данной сотруднице», — заявил он.

19 мая сообщалось, что медсестру инфекционного госпиталя в Туле наказали после того, как она надела на работе прозрачный защитный костюм от коронавируса поверх бикини. В отношении нее применили дисциплинарное взыскание в виде замечания. Медработник объяснила, что решила не надевать одежду, поскольку в защитном костюме работать очень жарко.

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Источник: Лента.Ру

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