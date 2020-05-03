«Ростех» заявил о 500% наценках на материалы для медзащиты в России

3 мая 2020     10
«Ростех» заявил о 500% наценках на материалы для медзащиты в России

16:36

В госкорпорации «Ростех» заявили, что наценки на материалы для медицинских масок и костюмов в России достигают 500%.

© Евгения Новоженина РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Стоимость материала СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд), из которого производят медицинские костюмы и маски, взлетела на чёрном рынке в пять раз — до 1,5 тыс. рублей за килограмм при закупочной стоимости в пределах 300 рублей. Спекулятивные наценки достигают 500% из-за ажиотажного спроса», — указали в госкорпорации.

Вместе с этим в «Ростехе» отметили, что при поддержке Минпромторга коропорация для выравнивания цен и снижения ажиотажа договорилась с четырьмя крупнейшими производителями о покупке материалов для средств индивидуальной защиты напрямую с фабрик по цене 165-305 рублей за килограмм.

«За счёт прямых закупок корпорация может отгружать костюмы по приемлемым ценам — 847 рублей за костюм без учёта доставки», — добавили в госкорпорации.

Ранее правительство России сняло временный запрет на экспорт средств индивидуальной защиты и масок.

Источник: Россия Сегодня

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