Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о нарушениях до разлива топлива

5 июня 2020     5
Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о нарушениях до разлива топлива

Ростехнадзор в 2017–2018 годах выявил нарушения на складе дизтоплива ТЭЦ-3 в Норильске. Это следует из актов внеплановых проверок службы, опубликованных в системе СПАРК, с которыми ознакомилось принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Тогда дочерней компании «Норильского никеля» Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) указали на нарушения при эксплуатации площадки с резервуарами дизельного топлива ТЭЦ-3. Всего при проверках были выявлены 33 нарушения, в том числе связанных с эксплуатацией резервуаров.

В 2014 году ООО «Безопасность в промышленности» провело экспертизу резервуаров и предписало НТЭК провести ремонт резервуаров. К осени 2015-го компания должна была отчистить их от ржавчины и восстановить антикоррозионное покрытие, а к октябрю 2016 года — провести ремонт днища. Согласно отчету инспектора ведомства, работы не выполнились.

В 2017 году Ростехнадзор указал на нарушение контроля за состоянием днищ в резервуарах № 2 и № 3. В ходе проверки в 2018 году обнаружили повреждение стен и кровли, а также смещение стенового ограждения. Служба неоднократно указывала на эти нарушения в 2016–2018 годах, говорится в отчете.

Представитель «Норникеля» рассказал изданию, что 29 мая топливо вылилось из другого резервуара – № 5.

Авария на ТЭЦ-3 произошла 29 мая из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом. В результате произошедшего 17 тысяч тонн дизельного топлива вылились на дорогу к ТЭЦ-3, которая обеспечивает Норильск и ближайшие города электроэнергией, теплом и водой. Нефтепродукты проникли в почву и попали в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. Пострадавших нет.

Источник: Лента.Ру

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