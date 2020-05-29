Ростуризм не видит предпосылок к возобновлению международного туризма

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что организация не видит предпосылок для возобновления поездок за границу этим летом, основной упор будет сделан на внутренний туризм.

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«Сейчас никто не может назвать сроки возобновления международного туризма. Туристов из России пока не готовы принимать за рубежом. Мы не знаем, будет ли вторая волна коронавируса — не будет. Мы делаем всё возможное, чтобы у наших туристов состоялся отдых внутри страны», — приводит Интерфакс её слова.

Догузова добавила, что пока не видит перспектив для выездного туризма на это лето.

По словам Догузовой, как только власти убедятся в безопасности, а границы будут готовы к открытию, никто не будет удерживать россиян от отдыха за рубежом.

Ранее советник руководителя Федерального агентства по туризму Наталья Осипова оценила перспективы внутреннего туризма.