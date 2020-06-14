Ростуризм: туристам не нужно предъявлять в отеле свидетельство о браке

В Ростуризме пояснили, что туристам, которые поехали на отдых вместе, не придётся при заселении в отель предъявлять свидетельство о браке.

РИА Новости

«В Ростуризме уточнили, что у людей, которые приехали на отдых вместе, при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал гостиницам не заселять в один номер людей, которые ранее не контактировали друг с другом, потому что это создаёт риски инфицирования при тесном контакте.

Там пояснили, что пункт рекомендаций звучит так: «размещение гостей преимущественно одноместное, за исключением семейного».