Росздравнадзор: для подтверждения COVID-19 мало теста на антитела

22 мая 2020     11
Росздравнадзор: для подтверждения COVID-19 мало теста на антитела

17:18

Росздравнадзор сообщает, что результаты тестирования на антитела не должны использоваться в качестве единственного основания подтверждения коронавирусной инфекции COVID-19.

© Рамиль Ситдиков РИА Новости

«Результаты тестирования на антитела не должны использоваться в качестве единственного основания, подтверждающего наличие SARS-CoV-2 или для информирования о статусе инфекции», — говорится в сообщении на сайте службы.

Отмечается, что в случае, если результаты тестирования отрицательные, а клинические симптомы сохраняются, необходимо провести дополнительное повторное тестирование с использованием других методов.

Уточняется, что отрицательный результат не исключает возможности заражения COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что популяционное исследование населения на антитела к коронавирусной инфекции COVID-19 планируется, но оно должно проходить не ранее чем через семь недель после пика.

Источник: Россия Сегодня

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