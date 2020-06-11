RT провёл стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу»

Телеканал RT провёл новый выпуск стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу»: Михаил Ефремов | протесты | экологическая катастрофа в Норильске.

Ведущими стали бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией* Виталий Серуканов, освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина и продюсер Митя Леонтьев.

В ходе стрима адвокат Александр Добровинский, который стал представителем семьи Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, почему взялся за дело бесплатно.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.