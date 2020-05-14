RT запустил проект «Военкоры»

14 мая 2020     13
RT запустил проект «Военкоры»

12:05

Телеканал RT запустил проект «Военкоры», в рамках которого известные военные корреспонденты будут делиться историями и личным опытом работы в горячих точках, а также обсуждать военные конфликты.

Первый выпуск программы — «Забытые герои».

«Это вам за пацанов!» — слова погибшего в Сирии лётчика Романа Филипова знают все. Он — Герой России. Его имя известно, но это, скорее, исключение. О большинстве таких историй мы не знаем, а журналисты не могут о них рассказать.Правильно ли, что Россия иногда с трудом признаёт потери в горячих точках? Почему герои войны остаются неизвестными? Должны ли мы иметь возможность гордиться своими героями? А как в других странах?» — говорится в описании к программе.

В первом выпуске шоу военкоры Роман Бабаян, Александр Сладков, Семён Пегов, Ольга Курлаева вместе с писателем и бывшим военным Захаром Прилепиным попытались ответить на эти вопросы и понять, что нужно сделать, чтобы всё поменялось.

Источник: Россия Сегодня

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