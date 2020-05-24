Рухани и Эрдоган обсудили открытие границ между странами для торговли

24 мая 2020     21
Рухани и Эрдоган обсудили открытие границ между странами для торговли

15:37

Президенты Ирана и Турции Хасан Рухани и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили необходимость скорого открытия воздушных и сухопутных границ между странами с соблюдением медицинских предписаний для возобновления торговли.

РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба иранского лидера.

В ходе разговора Эрдоган, как указывается, пообещал Рухани издать необходимые распоряжения для открытия границы Турции и Ирана и возобновления торговли.

Президенты двух стран также обсудили совместную борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее Россия и Турция договорились о снятии ограничений для автоперевозчиков.

Источник: Россия Сегодня

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