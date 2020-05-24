С марта коронавирус выявили у 19 сотрудников Центра подготовки космонавтов

В Центре подготовки космонавтов заявили, что с марта по настоящее время у 19 сотрудников Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина подтверждена коронавирусная инфекция. Об этом сообщил ТАСС.

РИА Новости

«По результатам массового тестирования за все время режима повышенной готовности (с 3 марта по настоящее время) выявлены 19 положительных результатов среди сотрудников ЦПК» — заявили в центре.

Отмечается, что полностью выздоровели 13 человек.

Также в центре подчеркнули, что среди заболевших нет космонавтов. В сообщении говорится, что в ЦПК постепенно возобновляются тренировки космонавтов.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что среди работающих на космодроме Байконур специалистов не зафиксировано случаев заболевания COVID-19.