С марта коронавирус выявили у 19 сотрудников Центра подготовки космонавтов

24 мая 2020     18
С марта коронавирус выявили у 19 сотрудников Центра подготовки космонавтов

12:30

В Центре подготовки космонавтов заявили, что с марта по настоящее время у 19 сотрудников Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина подтверждена коронавирусная инфекция. Об этом сообщил ТАСС.

РИА Новости

«По результатам массового тестирования за все время режима повышенной готовности (с 3 марта по настоящее время) выявлены 19 положительных результатов среди сотрудников ЦПК» — заявили в центре.

Отмечается, что полностью выздоровели 13 человек.

Также в центре подчеркнули, что среди заболевших нет космонавтов. В сообщении говорится, что в ЦПК постепенно возобновляются тренировки космонавтов.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что среди работающих на космодроме Байконур специалистов не зафиксировано случаев заболевания COVID-19.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Онищенко оценил условия смягчения ограничений в России из-за коронавируса
Онищенко оценил условия смягчения ограничений в России из-за коронавируса

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил условия снятия ограничительных мер из-за коронавируса, которые назвал главный эпидемиолог Министерства здравоохранения …


Противники Хафтара похвастались трофеями с базы российской ЧВК в Ливии
Противники Хафтара похвастались трофеями с базы российской ЧВК в Ливии

Силы правительства национального согласия (ПНС) в Ливии захватили одно из зданий, которое ранее использовалось инженерным подразделением российской ЧВК. Фотографиями с …


Онищенко высказался о «жидком чипировании» через вакцинацию от коронавируса
Онищенко высказался о «жидком чипировании» через вакцинацию от коронавируса

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал бредом и вбросом …


В Евпатории на пожаре спасены три человека
В Евпатории на пожаре спасены три человека

Сегодня в 00.14 дежурные МЧС приняли сообщение о возгорании в квартире на четвёртом этаже пятиэтажного жилого дома, расположенного на проспекте …


В Крыму к аппаратам ИВЛ подключены пять пациентов с коронавирусом
В Крыму к аппаратам ИВЛ подключены пять пациентов с коронавирусом

Состояние пяти заболевших по-прежнему остается тяжелым, сообщила сегодня на заседании оперативного штаба вице-премьер республики Крым Елена Романовская.  Они подключены к …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты