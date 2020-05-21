Американский военный самолёт С-17 с 50 аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) из США приземлился в московском аэропорту Внуково-3.
Самолёт с аппаратами ИВЛ из США прибыл в Россию
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