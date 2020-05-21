Самолёт с аппаратами ИВЛ из США прибыл в Россию

Американский военный самолёт С-17 с 50 аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) из США приземлился в московском аэропорту Внуково-3.

Министр спорта Московской области рассказал, когда откроются базы столичных клубов РПЛ 16:55 Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, когда откроются базы московских клубов РПЛ и как они будут работать в …



Самолёт с аппаратами ИВЛ из США прибыл в Россию 16:56 Американский военный самолёт С-17 с 50 аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) из США приземлился в московском аэропорту Внуково-3. © …



В Севастополе задержан похититель ювелирных изделий В ОМВД по Ленинскому району Севастополя обратилась 55-летняя местная жительница с заявлением о краже ювелирных украшения стоимостью 13 тысяч рублей. …



Суд Севастополя прекратил рассмотрение иска о введении режима повышенной готовности Севастопольский городской суд прекратил производство по административному иску об оспаривании Указа врио губернатора города от 17 марта «О введении на …

