Сбежавшего из военной части российского солдата нашли спустя 15 лет

В Тюмени нашли солдата, который больше 15 лет назад сбежал из военной части. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Известно, что Евгений Южанин после побега жил в Свердловской и Тюменской областях. Его родные не знали о местонахождении мужчины.

Сейчас Южанину 35 лет. Уголовное дело против него закрыли в апреле текущего года. О причинах в Следственном комитете не сообщили, однако сроки уголовного преследования истекли.

Военные следователи заявляют, что у солдата не было уважительных причин для побега из части. О нахождении мужчины сообщили его маме и тете, они приехали в Тюмень, чтобы повидаться с Южаниным.

В начале января из воинской части в Забайкалье сбежал солдат-срочник Артур Хакимов. Его вскоре нашли в Ачинске живым и здоровым. Правозащитники заявили, что причиной побега стала дедовщина.

Источник: Лента.Ру