Сборная России по футболу составила команду из известных космонавтов

12 апреля 2020     14
Сборная России по футболу составила команду из известных космонавтов

15:05

Пресс-служба сборной России по футболу составила символическую команду из известных советских космонавтов в честь Дня космонавтики.

@TeamRussia Twitter

Символическая сборная опубликована в Twitter национальной команды.

Примечательно, что место в воротах занял Юрий Гагарин, который 12 апреля 1961 года стал первым человеком, совершившим полёт в космос, а главным тренером был выбран конструктор ракетно-космических систем Сергей Королёв.

«Эта команда открыла для нас бесконечность. С Днём космонавтики», — говорится в сообщении сборной России.

Ранее сообщалось, что сборная России сохранила 38-е место в обновлённом рейтинге ФИФА.

Эта команда открыла для нас бесконечность. С Днем космонавтики 🚀✨ pic.twitter.com/Q8fBvguYSP

— Сборная России (@TeamRussia) April 12, 2020

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

В Крыму пенсионеры и дети получат дополнительные выплаты
В Крыму пенсионеры и дети получат дополнительные выплаты

Пенсионерам и семьям с детьми из бюджета республики выплатят дополнительные деньги, сообщила сегодня заместитель председателя Совета министров Крыма, министр труда …


Сборная России по футболу составила команду из известных космонавтов
Сборная России по футболу составила команду из известных космонавтов

15:05 Пресс-служба сборной России по футболу составила символическую команду из известных советских космонавтов в честь Дня космонавтики. @TeamRussia Twitter Символическая …


ФАС сообщила о стабилизации цен на имбирь
ФАС сообщила о стабилизации цен на имбирь

15:16 Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что фиксирует стабилизацию розничных цен на имбирь в России. «ФАС России совместно с ОНФ …


В правительстве спрогнозировали сроки полной отмены ограничительных мер в России
В правительстве спрогнозировали сроки полной отмены ограничительных мер в России

Полная отмена ограничительных мер, введенных в России в связи с распространением коронавируса, при благоприятном исходе возможна уже к лету, спрогнозировала …


Заболевший коронавирусом тренер сборной России по боксу рассказал о состоянии
Заболевший коронавирусом тренер сборной России по боксу рассказал о состоянии

Тренер сборной России по боксу Антон Кадушин, заболевший коронавирусом, рассказал о своем состоянии. Его слова приводит ТАСС. Кадушин заявил, что …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты