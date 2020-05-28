СБР передал на согласование в Минспорт список нового тренерского штаба сборной России

28 мая 2020     11
СБР передал на согласование в Минспорт список нового тренерского штаба сборной России

14:50

Президент Союза биатлонистов России (СБР) заявил, что организация передала в Министерство спорта список тренеров, которых рекомендовано включить в тренерский штаб сборной России на предстоящий сезон.

© Алексей Филиппов РИА Новости

«Мы подали списки в министерство спорта», — цитирует Драчёва ТАСС.

На должность старших тренеров мужской и женской сборных России СБР утвердил Юрия Каминского и Михаила Шашилова. При этом место главного тренера команды остаётся вакантным.

Ранее Драчёв заявил, что со сборной должны работать отечественные тренеры.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Власти Москвы прокомментировали ситуацию с работой сферы услуг
Власти Москвы прокомментировали ситуацию с работой сферы услуг

14:50 Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что в столице могут ослабить ограничения на работу сферы услуг, …


СБР передал на согласование в Минспорт список нового тренерского штаба сборной России
СБР передал на согласование в Минспорт список нового тренерского штаба сборной России

14:50 Президент Союза биатлонистов России (СБР) заявил, что организация передала в Министерство спорта список тренеров, которых рекомендовано включить в тренерский …


На Украине учительницу оштрафовали за обнаженное фото в Viber
На Украине учительницу оштрафовали за обнаженное фото в Viber

В Житомирской области Украины оштрафовали учительницу одной из сельских школ, которая по ошибке отправила в группу в Viber свою фотографию …


Мэрия Москвы раскрыла смертность от COVID-19 в апреле
Мэрия Москвы раскрыла смертность от COVID-19 в апреле

В Москве в апреле текущего года от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 636 человек, в процентном соотношении смертность от коронавируса в …


Седокова раскрыла секрет фигуры и пообещала стать «самой сексуальной бабушкой»
Седокова раскрыла секрет фигуры и пообещала стать «самой сексуальной бабушкой»

Украинская поп-певица и бывшая солистка «ВИА Гры» Анна Седокова выложила несколько Instagram-stories, в которых раскрыла секрет фигуры и пообещала стать …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты