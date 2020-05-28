СБР передал на согласование в Минспорт список нового тренерского штаба сборной России

Ранее Драчёв заявил , что со сборной должны работать отечественные тренеры.

На должность старших тренеров мужской и женской сборных России СБР утвердил Юрия Каминского и Михаила Шашилова. При этом место главного тренера команды остаётся вакантным.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) заявил, что организация передала в Министерство спорта список тренеров, которых рекомендовано включить в тренерский штаб сборной России на предстоящий сезон.

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