СБР передал на согласование в Минспорт список нового тренерского штаба сборной России

Президент Союза биатлонистов России (СБР) заявил, что организация передала в Министерство спорта список тренеров, которых рекомендовано включить в тренерский штаб сборной России на предстоящий сезон.
«Мы подали списки в министерство спорта», — цитирует Драчёва ТАСС.
На должность старших тренеров мужской и женской сборных России СБР утвердил Юрия Каминского и Михаила Шашилова. При этом место главного тренера команды остаётся вакантным.
Ранее Драчёв заявил, что со сборной должны работать отечественные тренеры.