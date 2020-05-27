СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону

27 мая 2020     11
СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону

20:15

В Союзе биатлонистов России (СБР) утвердили новый тренерский состав национальной сборной страны.

© Алексей Филиппов РИА Новости

На должность старших тренеров рекомендованы Михаил Шашилов и Юрий Каминский, сообщается на официальном сайте СБР. Утверждён и весь тренерский состав мужской и женской сборных.

У мужчин также будут работать Максим Максимов, Артём Истомин, Сергей Белозёров и Сергей Идинов. У женщин — Николай Загурский, Сергей Коновалов, Евгений Куваев и Алексей Волков.

Как сообщается в пресс-релизе, данный тренерский состав следует считать окончательным. Глава СБР Владимир Драчёв направит кандидатуры на утверждение в Министерство спорта России.

Ещё одним решением Совета СБР правления стало включение вице-президента организации Валерия Польховского в список тренеров и специалистов спортивных сборных команд России по биатлону на сезон-2020/2021. 

Ранее глава СБР Драчёв выразил готовность стать главным тренером сборной России.

Источник: Россия Сегодня

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