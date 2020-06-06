Северный флот станет пятым российским военным округом

6 июня 2020     19
Северный флот станет пятым российским военным округом

Северный флот с 2021 года станет отдельной военно-административной единицей, пятым военным округом России. Соответствующее положение закреплено в указе, который 5 июня подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на едином портале правовой информации.

В настоящее время на территории страны есть четыре военных округа: Западный, Южный, Центральный и Восточный. В границы Северного флота будут входить республика Коми, Архангельская и Мурманская области, а также Ненецкий автономный округ.

Проект по отделению Северного флота появился еще в августе 2019 года. В Минобороны считают, что таким образом повысится эффективность решения вопросов в области защиты Арктики.

Ранее сообщалось, что Северный флот ВМФ России до конца 2020 года получит на вооружение более 180 единиц вооружения и военной техники. Среди них шесть надводных кораблей, подводных лодок и катеров, включая ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» и фрегат «Адмирал флота Касатонов».

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Северный флот станет пятым российским военным округом
Северный флот станет пятым российским военным округом

Северный флот с 2021 года станет отдельной военно-административной единицей, пятым военным округом России. Соответствующее положение закреплено в указе, который 5 …


Врач оценил вероятность второй волны коронавируса
Врач оценил вероятность второй волны коронавируса

Популярный в Японии врач-инфекционист Акихиро Сато оценил вероятность второй волны распространения коронавирусной инфекции. Об этом пишет РИА Новости. По его …


ОАЭ поможет республикам Северного Кавказа в борьбе с коронавирусом
ОАЭ поможет республикам Северного Кавказа в борьбе с коронавирусом

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) направят в Ингушетию, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкессию гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом. Об этом …


Момент ДТП с участием Aston Martin в центре Москвы попал на камеру
Момент ДТП с участием Aston Martin в центре Москвы попал на камеру

Момент происшествия с элитным автомобилем Aston Martin в Москве на Новом Арбате попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что …


«Можем сделать выводы в понедельник»: Собянин допустил «радикальные решения» по снятию ограничений в Москве
«Можем сделать выводы в понедельник»: Собянин допустил «радикальные решения» по снятию ограничений в Москве

На следующей неделе власти Москвы могут принять «более радикальные решения» по снятию ограничительных мер, введённых из-за эпидемии COVID-19. Об этом …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты