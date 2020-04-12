Шедевр Овечкина в падении, сольный проход Проворова и мощный щелчок Кучерова: лучшие голы россиян в сезоне НХЛ

Канадский телеканал CBC Sports признал лякросс-гол в исполнении форварда «Каролины» Андрея Свечникова лучшим в сезоне-2019/20 на данный момент. Однако и другие россияне успели отметиться красивыми шайбами до приостановки регулярного чемпионата. Кто из отечественных легионеров лиги мог бы потягаться со Свечниковым — в материале RT.

10. Илья Ковальчук («Монреаль Канадиенс»)

«Оттава» — «Монреаль». 65-я минута

Рейтинг открывает точный бросок в исполнении российского ветерана. К тому моменту Илья Ковальчук только пополнил состав «Монреаля» и был намерен доказать руководству и тренерскому штабу «Лос-Анджелеса», что те зря поставили на нём крест. В первых трёх встречах форвард трижды ассистировал своим партнёрам, а на четвёртую пришлась его дебютная шайба в свитере «Канадиенс».

Ковальчук взял на себя роль лидера именно в тот момент, когда это было нужно больше всего. «Монреаль» неудачно провёл выездной матч с одним из аутсайдеров первенства в лице «Оттавы», вследствие чего дело дошло до овертайма. Всё вполне могло закончиться серией буллитов, но за 52 секунды до финальной сирены Илья совершил сольный проход и метким кистевым броском оставил не у дел Маркуса Хогберга.

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9. Денис Гурьянов («Даллас Старз»)

«Даллас» — «Каролина». 33-я минута

Для российских болельщиков одним из важнейших событий нынешнего сезона стал прорыв Дениса Гурьянова. В предыдущем сезоне российский форвард «Далласа» выходил на лёд 21 раз и отметился четырьмя (1 + 3) баллами, но в этом его прорвало. 20 голов и девять передач в 64 матчах — пусть и не гроссмейстерский, но неплохой показатель для 22-летнего хоккеиста.

На протяжении первенства Гурьянов неоднократно радовал персональных поклонников голами на любой вкус, отличаясь как после сольных проходов, так и в эффектных комбинациях. Но самый яркий из них пришёлся на игру с «Каролиной». Денис расположился в правом круге вбрасывания и в стиле Александра Овечкина оставил не у дел Петра Мразека. Бросок в касание получился настолько мощным и точным, что у чеха не было ни шанса.

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8. Евгений Дадонов («Флорида Пантерз»)

«Вегас» — «Флорида». 21-я минута

Нападающий «Пантерз» уже долгое время выступает на высоком уровне и является одним из лидеров своей команды. И пусть в этом сезоне Дадонов значительно реже ассистирует партнёрам, сам забивать он не разучился. Свидетельством тому являются 25 голов в 69 встречах. Если регулярный чемпионат возобновится, то у Евгения будет отличный шанс превзойти личный рекорд. Для этого ему нужно отличиться ещё четырежды.

При этом одним из самых запоминающихся получилось точное попадание в игре с «Вегасом». Дадонов вышел на реализацию большинства и выступил в роли завершающего атаку. «Флорида» организовала молниеносный вход в зону и в четыре действия разобралась со всей обороной хозяев. Джонатан Юбердо, Кейт Яндл и Александр Барков разыграли блестящую комбинацию, а Евгению оставалось лишь переправить снаряд сетку.

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7. Николай Прохоркин («Лос-Анджелес Кингз»)

«Анахайм» — «Лос-Анджелес». 32-я минута

У Прохоркина дебютный сезон в лиге складывается не очень удачно. Николай не пользуется доверием наставника и проводит на льду около десяти минут за матч. Всё это неизменно сказывается на продуктивности атлета, имеющего в активе всего 14 (4 + 10) очков в 43 встречах.

Однако один из четырёх голов 26-летнего левого нападающего получился по-настоящему шедевральным, а сам Прохоркин продемонстрировал, что обладает отличной техникой как катания, так и владения шайбой. Россиянин получил пас на синей линии, прорвался между двух защитников «Анахайма», после чего красиво переиграл вратаря Райана Миллера.

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6. Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»)

«Каролина» — «Рейнджерс». 42-я минута

Строчкой выше расположился точный бросок одного из кандидатов на звание лучшего бомбардира. В отличие от Овечкина, Панарин никогда не славился мощным щелчком, но отличался скоростью мышления и умением не только разыгрывать классные многоходовки, но и оказываться в нужное время в нужном месте. Именно это он и сделал в матче с «Каролиной», завершив комбинацию с участием Каапо Какко, Филипа Хитила и Мики Зибанеджада. Игроки «Харрикейнз» оказались не готовы к таким быстрым перемещениям шайбы, а Артемию оставалось лишь добить растерянных визави.

Стоит отметить, что данное попадание стало для Панарина 31-м в чемпионате и помогло ему повторить своё лучшее снайперское достижение в карьере. Но на этом Артемий не остановился и впоследствии забросил ещё одну шайбу. Что касается очков, то в случае возобновления первенства у него будет шанс впервые преодолеть отметку в 100 результативных действий. Для этого ему нужно набрать всего шесть баллов в 12 оставшихся встречах.

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5. Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»)

«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес». 59-я минута

Лучший бомбардир предыдущего чемпионата не может похвастаться такими же выдающимися показателями в этом году. Тем не менее Кучеров выступает на высочайшем уровне и в случае сохранения взятого темпа способен достичь отметки в 100 очков. Кроме того, именно россиянин является лидером «Лайтнинг», о чём красноречиво говорит его статистика. Так, он делит вторую строчку со Стивеном Стэмкосом по числу победных голов и единолично лидирует по шайбам в овертайме.

Неудивительно, что самое яркое взятие ворот в исполнении форварда пришлось на ключевой момент встречи. «Тампа-Бэй» уступал «Лос-Анджелесу» в счёте и всеми силами старался восстановить статус-кво. Ради этого Джон Купер даже выпустил на площадку шестого полевого, но своё веское слово сказал именно Кучеров. После выигранного вбрасывания Никита оказался аккурат напротив створа и зубодробительным щелчком оставил не у дел Джонатана Куика.

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4. Дмитрий Куликов («Виннипег Джетс»)

«Виннипег» — «Вашингтон». 7-я минута

Российский защитник канадского коллектива никогда не славился атакующими навыками. За последние десять лет он лишь дважды отмечался более чем пятью точными попаданиями за чемпионат, а год назад в графе «голы» у него и вовсе был ноль при 57 проведённых играх. В этом году Куликов также не особо радует скорострельностью, но если забивает, то делает это зрелищно.

Именно таким образом он зажёг своё имя на табло в домашнем противостоянии с «Вашингтоном». В то время как все ожидаемо ждали мощнейших щелчков от Овечкина, Куликов взял эту роль на себя и отлично с ней справился. Уже в дебюте он оказался неприкрытым у синей линии и размашистым броском распечатал ворота Ильи Самсонова. Впоследствии «Джетс» ещё дважды забил и выиграл всухую, но именно попадание Дмитрия оказалось победным.

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3. Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»)

«Вашингтон» — «Питтсбург». 49-я минута

Тройку призёров открывает ещё один гол в ворота обладателей Кубка Стэнли 2018 года. На этот раз отметился один из главных специалистов по «Кэпиталз» Евгений Малкин. За всю карьеру лидер «Пингвинз» 47 раз пересекался на льду с Овечкиным и компанией и в ходе этих дуэлей собрал коллекцию из 21 шайбы. Одна из них пришлась на вторую встречу команд в нынешнем первенстве и получилась великолепной, хоть и не помогла гостям добиться успеха.

В середине второй 20-минутки Малкин в одиночку оформил третий гол «Питтсбурга» и сравнял счёт. Он прошёл к чужим воротам, прокинул шайбу между ног защитника и элегантно переиграл Брэйдена Холтби. Примечательно, что в роли «растерзанного» игрока обороны оказался один из главных претендентов на «Норрис Трофи» Джон Карлсон.

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2. Иван Проворов («Филадельфия Флайерз»)

«Монреаль» — «Филадельфия». 61-я минута

На втором месте оказался потрясающий гол в исполнении Ивана Проворова. После не самого удачного прошлого сезона защитник «Филадельфии» вновь принялся регулярно набирать очки и на момент паузы являлся лучшим российским защитником как по очкам, так и по голам. Конечно, большинство из них стали результатом щелчков от синей линии, но в противостоянии с «Монреалем» Иван сотворил настоящее чудо.

В овертайме Проворов получил шайбу на своей половине площадки и решился на сольный рейд в зону оппонента. По ходу забега он ушёл от Джеффа Питри, после чего эффектным финтом оставил не у дел реактивного Макса Доми. Ивану оставалось лишь переиграть голкипера Кейта Кинкейда, с чем он с лёгкостью справился. Стоит отметить, что для россиянина этот успех в овертайме стал первым в карьере.

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1. Александр Овечкин(«Вашингтон Кэпиталз»)

«Айлендерс» — «Вашингтон». 46-я минута

На первой строчке расположилась очередная шайба Александра Овечкина. Один из лучших снайперов в истории НХЛ продолжает не только штамповать голы, но и делать это стильно. В подборке могли оказаться сразу несколько великолепных произведений Александра, например, точный бросок после выезда из-за ворот в матче с «Детройтом» или проброс между ног и классное завершение в дуэли с «Баффало». Но самым запоминающимся получился его прорыв в игре с «Айлендерс».

За эту шайбу говорят как великолепное исполнение, так и то, при каких обстоятельствах она была заброшена. Усилиями Александра «Вашингтон» открыл счёт, но потом четырежды пропустил. Казалось, что отыграться уже невозможно, но за последние 17 минут гости отличились пять раз подряд. Два точных попадания пришлись на лидера «столичных», а одно из них напомнило о его шедевре 14-летней давности. В матче с «Финиксом» он отметился невероятным броском в падении, который впоследствии был признан лучшим в истории НХЛ по версии ESPN.

На этот раз получилось чуть менее впечатляюще, но более чем достаточно, чтобы посоперничать с лякросс-голом Свечникова. Овечкин прокинул шайбу между ног защитника «Айлендерс», после чего в падении неуловимым движением направил её в створ ворот хозяев. Снаряд ударился о конёк противника и оказался в сетке.

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Бонус. Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз»)

«Каролина» — «Калгари». 50-я минута

Тем не менее творение Свечникова по праву может быть признано лучшим в нынешнем сезоне. Хотя бы по той причине, что ранее в истории лиги никому не удалось отличиться в подобном стиле. Свечников стал автором первого лякросс-гола в истории НХЛ и навсегда вписал своё имя в историю.

«Жертвами» молодого российского форварда оказались хоккеисты «Калгари». Свечников получил шайбу за воротами оппонента и вполне мог покатить её на пятак на Лукаса Валльмарка, но принял другое решение. Андрей положил её на крюк и одним движением закинул её в девятку. Давид Риттих постарался совершить сейв, но опоздал.