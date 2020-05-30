Шедшего к Путину шамана признали опасным для окружающих

В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять» президента России Владимира Путина, опасным для себя и окружающих. Об этом рассказал юрист «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников принадлежащему Григорию Березкину РБК.

По его словам, соответствующую информацию подтвердили Габышев и главный врач Якутского психоневрологического диспансера, который сказал, что была проведена комиссия и готовится иск о недобровольной госпитализации шамана. Юрист отметил, что срок подачи такого иска законодательно ограничивается 48 часами, которые уже истекли.

Прянишников также рассказал, что, по версии главврача диспансера, до этого шаман находился в больнице добровольно, однако защита Габышева это опровергает.

Летом прошлого года Габышев вместе с группой сторонников оправился пешком из Бурятии в Москву, чтобы «изгнать» российского президента. 2 сентября против шамана возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), он находился в розыске. После того как шаман прошел три из восьми тысяч километров, 19 сентября, сотрудники ФСБ остановили его на границе Бурятии и Иркутской области, отправили обратно в Якутск и поместили в психоневрологический диспансер, где его признали невменяемым. Также на Габышева завели дело о публичных призывах к экстремизму и отпустили под подписку. В декабре он отправился во второй поход с двумя сторонниками и четырьмя собаками. Он был задержан спустя два дня.

Источник: Лента.Ру