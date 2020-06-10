Широков признался, что ему жалко Ефремова

Бывший футболист сборной России Роман Широков, известный по выступлениям за санкт-петербургский «Зенит», а также московские ЦСКА и «Спартак», поделился мнением о ДТП в Москве, участником которого стал известный актёр Михаил Ефремов.

© Сергей Ведяшкин АГН «Москва»

«Мне жалко Ефремова, эта авария — следствие тяжёлой болезни, он с ней не справился», — цитирует Широкова NevaSport.

По словам известного футболиста, в данной ситуации ему могли бы помочь родные, но также не смогли этого сделать. При этом Широков подчеркнул, что состояние Ефремова не снимает с него ответственности за содеянное.

8 июня в центре Москвы произошло ДТП, участником которого стал известный актёр Михаил Ефремов. В результате погиб водитель автомобиля Lada Сергей Захаров.

Ранее Елизавета Федотова, девушка защитника клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг», рассказала о случае в баре, участником которого стал известный актёр Михаил Ефремов.