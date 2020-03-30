Синоптик назвал причины похолодания в России

30 марта 2020     7
Синоптик назвал причины похолодания в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал причины резкого похолодания в европейской части России. Об этом он сообщил РИА Новости.

По его словам, причина произошедшего — необычный циклон над Исландией, который влияет на погоду в Москве и окрестностях, в Западной Европе.

Вильфанд отметил, что в ближайшие два дня над Исландией установится мощный антициклон с рекордным давлением в эпицентре. «Такое редко встречающееся событие», — добавил синоптик.

Вышеперечисленные территории окажутся на восточной периферии этого антициклона, где произойдет опускание холодного полярного воздуха. «Вот причина нынешнего похолодания. Движение в антициклоне по часовой стрелке, поэтому на восточной периферии с севера на юг движутся воздушные массы, и к нам подходит это похолодание», — объяснил ученый.

Ранее Вильфанд предупреждал о возвращении холодов с началом нерабочей недели. Днем в понедельник, 30 марта, прогнозировалось до пяти-семи градусов тепла. Во вторник, 31 марта, — до плюс пяти-шести.

Источник: Лента.Ру

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